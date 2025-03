Bombeiros de SP receberam 217 chamados de árvores caídas após temporal com rajadas de vento

Portal Veloz |Do R7

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDOO Corpo de Bombeiros recebeu 217 acionamentos para queda de árvores depois do temporal com rajadas de até 61 km/h que atingiram a Grande São Paulo na última quarta-feira (12). Uma delas caiu sobre o carro de um taxista, que estava com passageiros, na região central da capital paulista — ele não resistiu.

