Bombeiros resgatam animal ferido em passarela de Campinas O animal teria pisado em uma das frestas da passarela, caiu e sofreu fraturas e... Portal Veloz|Do R7 08/03/2025 - 18h29 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h29 )

O animal teria pisado em uma das frestas da passarela, caiu e sofreu fraturas e cortes. Na manhã deste sábado (08), a equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um animal que sofreu um acidente ao atravessar uma passarela localizada no bairro Dique 1, em Campinas. A passarela, que liga a Rua Igarapé à Rua Roberto Barbosa, foi palco do incidente quando um homem, montado em seu animal com o filho dele na garupa, tentou atravessar a passarela.

