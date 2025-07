Botão do Pânico é acionado e GCM de Cordeirópolis prende agressor em flagrante por violar medida protetiva Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Guarda Civil Municipal de Cordeirópolis reforça que a tecnologia tem sido... Portal Veloz|Do R7 07/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Guarda Civil Municipal de Cordeirópolis reforça que a tecnologia tem sido uma importante aliada na proteção das vítimas de violência doméstica. A atuação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis resultou na prisão em flagrante de um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência na manhã desta segunda-feira (07). A ocorrência foi registrada após o acionamento do aplicativo Botão do Pânico, ferramenta digital utilizada por vítimas de violência doméstica no município.

