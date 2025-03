Botão SOS Gama: aliado para proteção das mulheres vítimas de violência doméstica faz um ano Prefeitura de CampinasO Botão SOS Gama é uma ferramenta disponibilizada pela Guarda Municipal de Campinas para... Portal Veloz|Do R7 08/03/2025 - 10h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 10h25 ) twitter

Prefeitura de CampinasO Botão SOS Gama é uma ferramenta disponibilizada pela Guarda Municipal de Campinas para ser uma aliada das mulheres que são assistidas pelo programa Guarda Amigo da Mulher (Gama) e que possuem medida protetiva. Por meio de um aplicativo de celular, a usuária pode acionar a Guarda Municipal rapidamente em caso de aproximação do agressor. O Botão foi lançado no dia 8 de março do ano passado e, desde o dia da implantação, até o final de fevereiro de 2025, foram 103 acionamentos, que resultaram em 13 prisões de agressores que descumpriram a medida protetiva.

Saiba mais sobre essa importante ferramenta de proteção e as histórias de mulheres que se beneficiaram dela no Portal Veloz.

