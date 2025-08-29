Brasil aciona Lei da Reciprocidade contra tarifaço dos EUA A medida é uma resposta direta ao tarifaço de 50% imposto por Washington a produtos... Portal Veloz|Do R7 28/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 21h57 ) twitter

Portal Veloz

A medida é uma resposta direta ao tarifaço de 50% imposto por Washington a produtos brasileiros no início deste mês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para entender todos os detalhes dessa importante ação do Brasil!

