Brasil enfrenta 3º veranico de 2025 com calor intenso e tempo seco; entenda Um novo período de calor acima da média, conhecido como veranico, começa a partir da... Portal Veloz|Do R7 15/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h58 )

Um novo período de calor acima da média, conhecido como veranico, começa a partir da próxima quarta-feira (20), e deve se estender até o dia 25. Trata-se do terceiro veranico registrado neste ano, segundo a Climatempo, e será marcado por temperaturas elevadas, tempo seco e um bloqueio atmosférico sobre o interior do país.

Para entender todos os detalhes sobre esse fenômeno e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

