Brasil luta muito, mas é derrotado por Cuba na Liga das Nações Divulgação/CBV/Direitos Reservados A seleção brasileira lutou muito, conseguiu levar para o tie-break, mas acabou derrotada... Portal Veloz|Do R7 13/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 08h57 )

A seleção brasileira lutou muito, conseguiu levar para o tie-break, mas acabou derrotada por 3 sets a 2 (parciais de 27/25, 26/24, 21/25, 20/25 e 15/13) por Cuba, na noite desta quinta-feira (12) no ginásio do Maracãnazinho, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da edição 2025 da VNL (Liga das Nações de Vôlei).

