Brasil se torna o segundo maior fabricante mundial de ar-condicionado Bruno Peres/Agência Brasil A combinação entre as cada vez mais frequentes ondas de calor e... Portal Veloz|Do R7 18/03/2025 - 08h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruno Peres/Agência Brasil

A combinação entre as cada vez mais frequentes ondas de calor e o crescimento da economia, com geração de emprego e aumento da renda, fez a indústria de eletroeletrônicos crescer 29% em 2024, na comparação com o ano anterior. Foram comercializadas 117,7 milhões de unidades de diferentes produtos, como geladeiras, televisores, ventiladores e filtros, entre outros, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), divulgados nesta segunda-feira (17).

Para saber mais sobre esse crescimento impressionante e o impacto na indústria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Vendas financiadas de veículos novos e usados cresce 7,3% em fevereiro

Conmebol sorteia grupos da próxima edição da Libertadores

Confissão e novas evidências no Caso Vitória