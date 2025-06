Brasil vence primeira com Ancelotti e se classifica para Copa do Mundo Rafael Ribeiro/CBF A seleção brasileira garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026,... Portal Veloz|Do R7 11/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A seleção brasileira garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O feito foi alcançado na noite desta terça-feira (10), quando o Brasil derrotou o Paraguai por 1 a 0, em Itaquera, São Paulo. Este foi o primeiro triunfo da equipe canarinho sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa vitória histórica!

Leia Mais em Portal Veloz:

Holambra sedia reunião regional sobre políticas de habitação

Motta diz que vai levar ao plenário perda do mandato de Carla Zambelli

Procon Sumaré aponta variação de até 495% em presentes do Dia dos Namorados