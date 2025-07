Brasileirão retorna com Flamengo x São Paulo hoje (12) no Maracanã Rubens Chiri /São Paulo FC Após terminar a Copa do Mundo de Clubes na 11ª... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 10h57 ) twitter

Após terminar a Copa do Mundo de Clubes na 11ª posição, o Flamengo recebe o São Paulo na tarde deste sábado (12), no Maracanã, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A competição foi paralisada por quase um mês em razão do Mundial, nos Estados Unidos. O Rubro-Negro carioca lidera o Brasileirão com 24 pontos. Já o Tricolor paulista, comandado pelo recém-contratado técnico argentino Hernán Crespo, encontra-se na 14ª posição, com 12 pontos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes deste grande confronto!

