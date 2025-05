Brasileiro: Vasco enfrenta Bragantino para tentar se afastar do Z4 Leandro Amorim/Vasco O Vasco entra em campo, a partir das 21h (horário de Brasília) deste... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 09h37 (Atualizado em 31/05/2025 - 09h37 ) twitter

O Vasco entra em campo, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (31) no estádio de São Januário, para buscar uma vitória diante do Bragantino que o mantenha fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

