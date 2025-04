Brinco de Ouro recebe grama de inverno Foto: Reprodução/GuaraniDesde o início da última semana, o gramado do Brinco de Ouro, em Campinas,... Portal Veloz|Do R7 22/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h26 ) twitter

Foto: Reprodução/GuaraniDesde o início da última semana, o gramado do Brinco de Ouro, em Campinas, tem passado por reforma em uma série de etapas para o plantio da grama de inverno. O procedimento estará completo na data do próximo jogo em casa, contra o Botafogo-PB no dia 4 de maio.

Saiba mais sobre as melhorias no gramado e o impacto para os jogos consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

