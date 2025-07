BRK conclui reparo em Limeira; água normaliza, mas pode oscilar Após o rompimento de uma adutora de grande porte ocorrido na segunda-feira (7), que afetou... Portal Veloz|Do R7 08/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h58 ) twitter

Após o rompimento de uma adutora de grande porte ocorrido na segunda-feira (7), que afetou o fornecimento de água em diversos bairros de Limeira (SP), a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto na cidade, informou que concluiu os reparos por volta da meia-noite desta terça-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a normalização do abastecimento de água!

