BRK realiza manutenção no Sistema II de abastecimento de Sumaré; fornecimento será retomado de forma escalonada

Foto: Prefeitura de SumaréA BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Sumaré, informa que realizará, na próxima terça-feira (12), uma intervenção programada no Sistema II de abastecimento e em uma adutora de água tratada do município. Os trabalhos terão início às 5h e previsão de término às 17h do mesmo dia. Durante o período, haverá interrupção temporária no fornecimento de água em algumas regiões da cidade. O abastecimento será retomado gradualmente após a conclusão dos serviços, conforme o cronograma de normalização:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a manutenção e as orientações para os moradores.

