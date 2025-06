Bruna Louise traz “O que passa na cabeça dela?” para Santa Bárbara d´Oeste na próxima quarta (18) A humorista Bruna Louise apresenta o seu novo show “O que passa na cabeça dela?”... Portal Veloz|Do R7 12/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h36 ) twitter

A humorista Bruna Louise apresenta o seu novo show “O que passa na cabeça dela?” no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, nº 61, Centro), em Santa Bárbara d´Oeste, na próxima quarta-feira, dia 18 de junho, às 21h. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 90,00 e podem ser adquiridos na bilheteira do teatro e no site ingressodigital.com. A classificação etária é de 16 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra tudo sobre o show imperdível de Bruna Louise!

