Burocracia de Americana dificulta acesso a fraldas geriátricas para população carente, denuncia vereadora Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 11h18 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h18 )

Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a distribuição de fraldas geriátricas à população. No documento, a parlamentar afirma que tem sido procurada pela população com relatos de dificuldades na retirada das fraldas para seus familiares. “A reclamação é que pela prefeitura, através do CRAS, o processo é muito burocrático e demorado e, nas farmácias populares, parentes só podem retirá-las através de procuração. Isso se torna inviável pois a procuração tem um custo e a maioria dessas famílias vivem em situação de vulnerabilidade”, afirma Talitha.

