Burocracia trava demandas antigas e essenciais no Parque Hipólito, denuncia Comissão da Câmara de Limeira Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara deliberou, na reunião... Portal Veloz|Do R7 15/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 08h58 )

Portal Veloz

Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara deliberou, na reunião desta quinta-feira (14), pelo encaminhamento de ofício à Prefeitura de Limeira reforçando o pedido de fechamento da rua Arlinda de Abreu Ribeiro, em frente à paróquia Santa Isabel de Portugal, no Parque Hipólito. Segundo os parlamentares, após solicitações feitas por indicações, as respostas do Executivo foram evasivas e não atendem à demanda da comunidade.

