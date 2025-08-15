Burocracia trava demandas antigas e essenciais no Parque Hipólito, denuncia Comissão da Câmara de Limeira
Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara deliberou, na reunião...
Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara deliberou, na reunião desta quinta-feira (14), pelo encaminhamento de ofício à Prefeitura de Limeira reforçando o pedido de fechamento da rua Arlinda de Abreu Ribeiro, em frente à paróquia Santa Isabel de Portugal, no Parque Hipólito. Segundo os parlamentares, após solicitações feitas por indicações, as respostas do Executivo foram evasivas e não atendem à demanda da comunidade.
Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara deliberou, na reunião desta quinta-feira (14), pelo encaminhamento de ofício à Prefeitura de Limeira reforçando o pedido de fechamento da rua Arlinda de Abreu Ribeiro, em frente à paróquia Santa Isabel de Portugal, no Parque Hipólito. Segundo os parlamentares, após solicitações feitas por indicações, as respostas do Executivo foram evasivas e não atendem à demanda da comunidade.
Para mais detalhes sobre essa situação e as ações da Comissão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre essa situação e as ações da Comissão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: