Buscas por adolescente desaparecido no Rio Atibaia mobilizam Bombeiros em Campinas

Equipes de resgate, com apoio aéreo, procuram jovem de 16 anos desaparecido após se afogar em cachoeira no distrito de Joaquim Egídio Desde as 6h da manhã desta quinta-feira (06), equipes do Corpo de Bombeiros de Campinas, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, realizaram buscas intensivas no Rio Atibaia. O objetivo é encontrar o corpo de um adolescente de 16 anos que desapareceu após se afogar em uma cachoeira no distrito de Joaquim Egídio, na última segunda-feira (03).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa triste situação.

