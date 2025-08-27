BYD bate recorde mundial de velocidade a 472km/h com esportivo elétrico BYD/Divulgação Yangwang U9 Track Edition bate recorde em pista na Alemanha A BYD registrou um...

BYD/Divulgação Yangwang U9 Track Edition bate recorde em pista na Alemanha A BYD registrou um recorde de velocidade na Europa com seu carro elétrico Yangwang U9 Track Edition. O esportivo alcançou 472,41 km/h na pista de testes de Papenburg, na Alemanha, estabelecendo um novo recorde mundial de velocidade para veículos elétricos.

