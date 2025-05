Cabine Lilás é inaugurada em Campinas Foto: SSPO Governo de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira (28) o serviço da Cabine Lilás... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 10h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h17 ) twitter

Foto: SSPO Governo de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira (28) o serviço da Cabine Lilás em Campinas, com a expansão do atendimento especializado e humanizado às vítimas de violência doméstica e familiar. Ao todo, 38 municípios da região de Campinas serão contemplados com o projeto. A implantação é realizada pela Secretaria de Segurança Pública.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode ajudar as mulheres em situação de violência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

