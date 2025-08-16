Cabine Lilás: serviço de proteção e acolhimento às mulheres chega à região de Sorocaba Foto: Divulgação/Governo de SPO governador Tarcísio de Freitas inaugurou, nesta sexta-feira (15), a Cabine Lilás... Portal Veloz|Do R7 16/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 08h18 ) twitter

Foto: Divulgação/Governo de SPO governador Tarcísio de Freitas inaugurou, nesta sexta-feira (15), a Cabine Lilás na região de Sorocaba, ampliando o atendimento especializado a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. O serviço, coordenado pela Polícia Militar, passou a funcionar no Centro de Operações da PM (Copom) da cidade, no bairro Vila São Caetano, abrangendo 79 municípios sob responsabilidade do Comando de Policiamento do Interior 7.

