Cabine Lilás: serviço de proteção e acolhimento às mulheres chega à região de Sorocaba

Foto: Divulgação/Governo de SP

Foto: Divulgação/Governo de SPO governador Tarcísio de Freitas inaugurou, nesta sexta-feira (15), a Cabine Lilás na região de Sorocaba, ampliando o atendimento especializado a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. O serviço, coordenado pela Polícia Militar, passou a funcionar no Centro de Operações da PM (Copom) da cidade, no bairro Vila São Caetano, abrangendo 79 municípios sob responsabilidade do Comando de Policiamento do Interior 7.

