Cachorra shih-tzu se produz toda para ser dama de honra e faz a entrada mais perfeita TikTok/@mrpet.banhoetosaLola, uma cadelinha da raça shih-tzu, teve um papel de destaque no grande dia dos seus... Portal Veloz|Do R7 04/03/2025 - 10h12 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h12 ) twitter

TikTok/@mrpet.banhoetosaLola, uma cadelinha da raça shih-tzu, teve um papel de destaque no grande dia dos seus tutores no Rio de Janeiro. A peludinha foi escolhida para ser a daminha de honra do casamento e, como toda dama de honra merece, teve um dia de princesa antes de sua grande entrada. Para o evento, Lola passou por uma produção especial no pet shop Mr. Pet Banho e Tosa. O estabelecimento compartilhou nas redes sociais todo o processo de embelezamento da cachorrinha, encantando milhões de internautas.

