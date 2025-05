Cadastro Único Itinerante encerra programação de maio com atendimentos gratuitos na Área Cura Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, conclui neste mês de maio a programação do Cadastro Único Itinerante com atendimentos gratuitos na região da Área Cura. A iniciativa visa facilitar o acesso da população aos programas sociais do Governo Federal, descentralizando os serviços e levando-os diretamente às comunidades.

