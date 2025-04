Cadastro Único Itinerante percorre bairros de Sumaré durante o mês de maio; confira o cronograma Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social,... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 10h01 (Atualizado em 26/04/2025 - 10h01 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social, segue com o atendimento itinerante do trailer do Cadastro Único, levando os serviços até as comunidades e facilitando o acesso da população aos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família. Durante o mês de maio, o trailer passará por diversas regiões, estacionando em praças, unidades de saúde e outros pontos estratégicos. A ação tem como objetivo descentralizar o atendimento e garantir que mais famílias possam atualizar ou realizar o cadastro sem precisar se deslocar até a sede do CRAS.

