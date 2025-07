Cadeia Produtiva de Joia Folheada de Limeira conquista habilitação estadual; entenda benefícios Foto: Prefeitura de LimeiraA Cadeia Produtiva Local (CPL) de Joias Folheadas de Limeira foi oficialmente... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de LimeiraA Cadeia Produtiva Local (CPL) de Joias Folheadas de Limeira foi oficialmente habilitada no Programa SP Produz – Edição 2025, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada ao fortalecimento de setores estratégicos da economia paulista. A habilitação foi publicada nesta segunda-feira (14), no Diário Oficial do Estado, e representa um avanço importante para o desenvolvimento econômico regional.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre os benefícios dessa habilitação e o impacto na economia local!

