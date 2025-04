CadÚnico itinerante realiza 1.321 atendimentos no 1°trimestre em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social de Sumaré realizou... Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social de Sumaré realizou 1.321 atendimentos em ações itinerantes, entre janeiro e março deste ano. Os atendimentos foram realizados em todas as regiões da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre os atendimentos do CadÚnico!

