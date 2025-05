Café, frango e legumes encarecem no Sudeste e em todas as regiões Foto: Governo de SPO frango, o café e os legumes foram alguns dos alimentos que... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 07h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 07h55 ) twitter

Foto: Governo de SPO frango, o café e os legumes foram alguns dos alimentos que mais pesaram no bolso do brasileiro entre março e abril deste ano. É o que revela o estudo “Variações de Preços: Brasil & Regiões”, realizado pela Neogrid, ecossistema de tecnologia e inteligência de dados que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo. Segundo o novo levantamento, o frango obteve alta média de 1,2% em abril deste ano na comparação com o mês anterior, impulsionado pela região sul, onde o preço subiu 4,7% no mesmo período. Já os legumes subiram 11,9% no país e só na região sul esse aumento foi de 15,7%.

