Caio Coppola, Augusto Cury e Walter Longo confirmam presença no CCAgro em Campinas Quem costuma frequentar eventos do agronegócio certamente já conhece o Top Farmers, o ENCA – Encontro Nacional... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h46 )

Quem costuma frequentar eventos do agronegócio certamente já conhece o Top Farmers, o ENCA – Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias e o Encontro de Gestão dos Cafeicultores. Esses eventos, junto com mais dois inéditos, o MegaPec e o Top Farmers Cana, estarão integrados em um grande encontro organizado pelo Grupo Conecta nos dias 2, 3 e 4 de julho no Expo Dom Pedro em Campinas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes deste grande evento!

