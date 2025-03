Caldeira da Usina Iracema explode e mobiliza bombeiros de Limeira e Iracemápolis Uma explosão em uma caldeira dentro da Usina Iracema foi registrada no início da noite... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 08h05 ) twitter

Uma explosão em uma caldeira dentro da Usina Iracema foi registrada no início da noite deste domingo (23), em Iracemápolis (SP). De acordo com informações apuradas, a usina estava em uma parada técnica, e a safra tem início no dia 1º de abril. Durante esse período, estavam realizando um teste em uma das caldeiras do local, que havia passado por reformas, quando ocorreu a explosão.

