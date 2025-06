Calendário Ambiental de junho de Americana destaca o Dia da Educação Ambiental e o Dia Mundial do Meio Ambiente Foto: Prefeitura de AmericanaO Calendário Ambiental do mês de junho destaca o Dia Nacional da... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO Calendário Ambiental do mês de junho destaca o Dia Nacional da Educação Ambiental e o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrados nos dias 3 e 5, respectivamente. Além das datas comemorativas, o calendário traz dicas diárias de sustentabilidade. A iniciativa é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

