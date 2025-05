Calma e informações completas fazem toda a diferença na hora de acionar o Samu Atende desde as ocorrências menos graves até as gravíssimas, em todas faixas etárias Aconteceu um... Portal Veloz|Do R7 30/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h57 ) twitter

Atende desde as ocorrências menos graves até as gravíssimas, em todas faixas etárias Aconteceu um acidente e é preciso ligar para o serviço de emergência. Qual número acionar? Esta pode ser a primeira dúvida que surge no momento de pedir socorro. O Serviço Móvel de Urgência (Samu), que é acionado pelo telefone 192, atende ocorrências de emergência e urgência clínicas e traumáticas, como problemas cardiorrespiratórios, trabalhos de parto, crises hipertensivas, hipoglicemia, acidentes com múltiplas vítimas, entre outras. Atende desde as ocorrências menos graves até as gravíssimas, em todas faixas etárias.

