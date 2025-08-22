Calor em São Paulo nesta sexta (22) pode ser o maior em 5 meses
Na tarde desta quinta-feira (21), a capital paulista voltou a registrar calor intenso. De acordo com dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, até às 15h, a temperatura máxima atingiu 31,1°C. Esse valor representa a maior marca registrada em São Paulo desde o dia 2 de abril deste ano, quando a temperatura havia alcançado 31,8°C.
Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e as mudanças climáticas em São Paulo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
