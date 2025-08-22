Calor em São Paulo nesta sexta (22) pode ser o maior em 5 meses Foto: SSão Paulo, SP, Marcelo PinheiroNa tarde desta quinta-feira (21), a capital paulista voltou a... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na tarde desta quinta-feira (21), a capital paulista voltou a registrar calor intenso. De acordo com dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, até às 15h, a temperatura máxima atingiu 31,1°C. Esse valor representa a maior marca registrada em São Paulo desde o dia 2 de abril deste ano, quando a temperatura havia alcançado 31,8°C.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e as mudanças climáticas em São Paulo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Conheça as bandas que vão agitar o Santa Bárbara Rock Fest 2025 a partir desta sexta-feira (22)

Guarani renova contrato com meia japonês Ryuta Takahashi até 2027

Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE