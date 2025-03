Calor intenso e falta de chuvas prejudicam o cultivo da soja no RS Um quinto da produção de soja no Rio Grande do Sul deste ano foi perdido devido à... Portal Veloz|Do R7 18/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h47 ) twitter

Um quinto da produção de soja no Rio Grande do Sul deste ano foi perdido devido à intensa estiagem na região. O Governo do Estado destinou R$ 46 milhões em auxílio para projetos de irrigação nas áreas afetadas. No entanto, a colheita nacional do grão não será impactada por essa perda — estima-se uma produção de 167 milhões de toneladas para a safra de 2025, o que representa um aumento de 15,4% em comparação com 2024.

