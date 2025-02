Calor provoca 5º recorde seguido de consumo de energia elétrica

Portal Veloz |Do R7

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) registrou mais uma quebra de recorde na demanda de carga instantânea no SIN (Sistema Interligado Nacional) em 2025. Nesta segunda-feira (24), às 14h49, os valores inicialmente apurados pelo Operador indicaram que a demanda alcançou a marca histórica de 105.424 MW. Esta é a quinta quebra de recorde na demanda máxima instantânea do ano.

