Câmara aprova diretrizes para instituir programa motolância no SAMU de Limeira

Portal Veloz|Do R7 11/06/2025 - 08h35 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h35 )

Foto: Prefeitura de LimeiraNa sessão ordinária desta segunda-feira, 9 de junho, foi aprovado por todos os parlamentares o Projeto de Lei Nº 21/2025, do vereador Zé da Farmácia (Solidariedade), que institui diretrizes gerais de política pública para implantação do Programa Motolância no âmbito do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Limeira, em conformidade com a Portaria Nº 2.971/GM/MS de 2008 do Ministério da Saúde.

