Câmara aprova moção de apoio à campanha de doação de sangue para parlamentar jovem de Sumaré
Portal Veloz|Do R7
22/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h37 )

Foto: Câmara de SumaréA campanha de doação de sangue em nome da parlamentar jovem Luana Machado ganhou reforço após aprovação de uma moção de apoio pela Câmara Municipal de Sumaré. A moção nº 80/2025 foi proposta pelo vereador Dudu Lima (Cidadania) e aprovada por unanimidade, com 19 votos favoráveis, na sessão ordinária desta terça-feira (20). Aos 16 anos de idade, a estudante Luana Machado, que faz parte do grupo eleito para o Parlamento Jovem 2025, retornou para novo tratamento de saúde no Boldrini, hospital filantrópico de Campinas especializado em oncologia e hematologia pediátrica. Ela já havia sido internada em fevereiro, quando a família lançou a campanha de doação de sangue.

