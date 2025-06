Câmara de Americana realiza sessões para votar planejamento financeiro do município nesta terça (24) Foto: Câmara de AmericanaA Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (24), a partir das... Portal Veloz|Do R7 23/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de AmericanaA Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (24), a partir das 9h, duas sessões extraordinárias para discussão e votação do projeto de lei nº 45/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2026-2029, e do projeto de leiº 46/2025, também de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para 2026.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as sessões e a importância do planejamento financeiro para o município!

Leia Mais em Portal Veloz:

Congresso analisa aumento em número de deputados e atualização na tabela do IR

NBA: Oklahoma City Thunder derrota Indiana Pacers e é campeão

Bombardeios russos deixam nove mortos na Ucrânia nesta segunda (23)