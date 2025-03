Câmara de Campinas cria Comissão de Especial para monitoramento de obras antienchentes Foto: Reprodução/Câmara de CampinasA Câmara Municipal de Campinas aprovou, na sessão desta segunda-feira (10), a... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Câmara de CampinasA Câmara Municipal de Campinas aprovou, na sessão desta segunda-feira (10), a criação de uma Comissão Especial de Estudos para acompanhamento das obras e medidas antienchentes no município, proposta pelo vereador Higor Diego (Republicanos). Além de Higor, farão parte da comissão os vereadores Dr. Yanko (PP) e Arnaldo Salvetti (MDB). A proposta da Comissão é intensificar a fiscalização e aprimorar a gestão das ações preventivas contra inundações, que afetam diversas regiões da cidade. Os vereadores terão um prazo de 180 dias para apresentar propostas e recomendações ao Poder Executivo.

Saiba mais sobre as medidas que podem impactar a segurança da população e as ações da nova comissão no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Audiência pública em Piracicaba debate ações para melhorar o atendimento de alunos com TEA nas escolas

Agenda cultural em Americana tem homenagem às mulheres, musical infantil, oficina de fotografia e sessão de cinema

Pacientes do HM de Itu agora podem receber visitas dos seus pets; entenda