Câmara de Campinas vota proibição de bebidas em garrafas de vidro em eventos públicos Foto: Câmara de CampinasA Câmara Municipal de Campinas realiza nesta quarta-feira (5), a nona Reunião... Portal Veloz|Do R7 05/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Câmara de CampinasA Câmara Municipal de Campinas realiza nesta quarta-feira (5), a nona Reunião Ordinária de 2025. A sessão será aberta às 18 horas no Plenário do Legislativo, com entrada pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. Quem não puder acompanhar presencialmente tem como opção assistir à reunião pela TV Câmara Campinas, em sinal digital 11.3 ou pelo canal 4 da NET Campinas ou 9 da Vivo Fibra – com retransmissão simultânea pelas fanpages da Casa e da TV no Facebook, Youtube e no streaming da página inicial do site oficial.

Para saber mais sobre a proposta que visa aumentar a segurança em eventos públicos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Liga dos Campeões: Rodrygo marca e Real derrota Atlético

Entidades médicas pedem faixa etária maior para mamografia de rastreio

Vasco e Nova Iguaçu jogam pela segunda fase da Copa do Brasil