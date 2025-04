Câmara de Campinas vota projeto que obriga criação de salas sensoriais nas unidades de saúde para atender pessoas diagnosticadas com TEA Foto: Câmara Municipal de CampinasNa décima sétima Reunião Ordinária de 2025, nesta quarta-feira-feira (2), a... Portal Veloz|Do R7 02/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 02/04/2025 - 08h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Câmara Municipal de CampinasNa décima sétima Reunião Ordinária de 2025, nesta quarta-feira-feira (2), a Câmara de Campinas votará, entre outras propostas, o Projeto de Lei, em primeira discussão, de autoria do vereador Eduardo Magoga (Podemos), que obriga a criação de salas sensoriais nas unidades de saúde do município para atender pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas recebe ATP Challenger de Tênis

Corpo de idoso é encontrado no Guarujá, litoral de SP

Rio Branco vai até FPF pedir impugnação de semifinal da A3