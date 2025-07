Câmara de Limeira aprova moção em apoio ao descongelamento da contagem do tempo de serviço na pandemia para servidores Foto: Câmara de LimeiraA Câmara aprovou nesta segunda-feira, 14 de julho, a Moção de Apoio Nº... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h18 ) twitter

Foto: Câmara de LimeiraA Câmara aprovou nesta segunda-feira, 14 de julho, a Moção de Apoio Nº 187/2025 em apoio à votação e aprovação do Projeto de Lei Complementar 143/2020, que tramita na Câmara dos Deputados e suspende o congelamento do tempo de serviço de servidores durante a pandemia, especificamente no período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

