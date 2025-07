Câmara de Limeira aprova mudanças na Lei do Pancadão; entenda Foto: Câmara de LimeiraNa sessão desta segunda-feira, 14 de julho, a Câmara aprovou alterações na... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h38 ) twitter

Fernando Henrique Orlandin

Foto: Câmara de LimeiraNa sessão desta segunda-feira, 14 de julho, a Câmara aprovou alterações na chamada Lei do Pancadão (Lei Ordinária Nº 5.515/2015). Conforme o Projeto de Lei Nº 29/2025, do vereador Estevão Nogueira (Avante), a Prefeitura fica autorizada a celebrar convênios de cooperação ou de atividade delegada para permitir que a Polícia Militar do Estado de São Paulo realize fiscalização das infrações estabelecidas.

Para mais detalhes sobre as mudanças e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

