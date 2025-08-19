Câmara de Limeira aprova quatro projetos e discute 22 requerimentos em sessão ordinária
O deputado federal Miguel Lombardi (PL-SP) acompanhou a sessão ordinária. Nesta segunda-feira (18), a Câmara Municipal de Limeira aprovou quatro projetos pautados na Ordem do Dia, dois itens da pauta foram adiados. Também foram debatidos 22 requerimentos durante o Expediente, destinado à leitura de todos os documentos protocolados na Casa.
Para mais detalhes sobre as decisões e discussões da Câmara, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
