Câmara de Limeira aprova quatro projetos e discute 22 requerimentos em sessão ordinária

Fernando Orlandin

O deputado federal Miguel Lombardi (PL-SP) acompanhou a sessão ordinária. Nesta segunda-feira (18), a Câmara Municipal de Limeira aprovou quatro projetos pautados na Ordem do Dia, dois itens da pauta foram adiados. Também foram debatidos 22 requerimentos durante o Expediente, destinado à leitura de todos os documentos protocolados na Casa.

