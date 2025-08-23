Câmara de Limeira pauta seis projetos para sessão ordinária de segunda-feira (25) Foto: Câmara de LimeiraA Câmara Municipal realiza a próxima sessão ordinária na segunda-feira, 25 de... Portal Veloz|Do R7 23/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h58 ) twitter

Fernando Henrique Orlandin

Foto: Câmara de LimeiraA Câmara Municipal realiza a próxima sessão ordinária na segunda-feira, 25 de agosto, a partir das 17h. Na Ordem do Dia, estão pautados seis projetos de autoria dos vereadores. A sessão também é composta pelo Expediente, no qual os parlamentares discutem os requerimentos e votam as moções.

