Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Câmara de Limeira pauta seis projetos para sessão ordinária de segunda-feira (25)

Foto: Câmara de LimeiraA Câmara Municipal realiza a próxima sessão ordinária na segunda-feira, 25 de...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Fernando Henrique Orlandin

Foto: Câmara de LimeiraA Câmara Municipal realiza a próxima sessão ordinária na segunda-feira, 25 de agosto, a partir das 17h. Na Ordem do Dia, estão pautados seis projetos de autoria dos vereadores. A sessão também é composta pelo Expediente, no qual os parlamentares discutem os requerimentos e votam as moções.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.