Câmara de Limeira tem seis projetos pautados para votação nesta segunda-feira (18)
Foto: Câmara de LimeiraNa sessão ordinária que acontece nesta segunda-feira, 18 de agosto, a Câmara...
Foto: Câmara de LimeiraNa sessão ordinária que acontece nesta segunda-feira, 18 de agosto, a Câmara de Limeira vota seis projetos pautados na Ordem do Dia. A sessão também é composta pelo Expediente, no qual os parlamentares discutem os requerimentos e votam as moções.
Foto: Câmara de LimeiraNa sessão ordinária que acontece nesta segunda-feira, 18 de agosto, a Câmara de Limeira vota seis projetos pautados na Ordem do Dia. A sessão também é composta pelo Expediente, no qual os parlamentares discutem os requerimentos e votam as moções.
Para mais detalhes sobre os projetos e a sessão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre os projetos e a sessão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: