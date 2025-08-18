Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Câmara de Limeira tem seis projetos pautados para votação nesta segunda-feira (18)

Foto: Câmara de LimeiraNa sessão ordinária que acontece nesta segunda-feira, 18 de agosto, a Câmara...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Fernando Henrique Orlandin

Foto: Câmara de LimeiraNa sessão ordinária que acontece nesta segunda-feira, 18 de agosto, a Câmara de Limeira vota seis projetos pautados na Ordem do Dia. A sessão também é composta pelo Expediente, no qual os parlamentares discutem os requerimentos e votam as moções.

Para mais detalhes sobre os projetos e a sessão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.