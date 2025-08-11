Câmara de Limeira vota seis projetos na sessão ordinária desta segunda (11); confira Foto: Câmara de LimeiraNa próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Limeira, na segunda-feira, 11... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraNa próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Limeira, na segunda-feira, 11 de agosto, os vereadores votam seis projetos pautados na Ordem do Dia. Eles também discutem requerimentos e votam moções durante o Expediente. Os trabalhos são transmitidos ao vivo pelos canais de comunicação do Legislativo no Youtube, Facebook e site, e pela Rádio Limeira FM 106,9, a partir das 17h.

Para saber mais sobre os projetos que serão votados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Condomínios de Sumaré serão obrigados a comunicar casos de maus-tratos a animais

Ex-vereadora Eva de Oliveira morre aos 54 anos em Sumaré

Procon-SP lança guia inédito para evitar erros no consumo de medicamentos