Câmara de Piracicaba aprova moções de apoio a comerciantes e de apelo por restauro do Mercadão Foto: Câmara de PiracicabaEm regime de urgência, vereadores também aprovaram requerimento sobre o aumento da... Portal Veloz|Do R7 05/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de PiracicabaEm regime de urgência, vereadores também aprovaram requerimento sobre o aumento da tarifa de água e esgoto

Saiba mais sobre as decisões importantes da Câmara Municipal e o futuro do Mercadão no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Falta de atendimento médico na Lagoa do Taquaral coloca frequentadores em risco, denuncia vereador de Campinas

Paulo Skaf volta a presidir Fiesp a partir de janeiro

Preso, Oruam será transferido para cela coletiva