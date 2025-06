Câmara de Piracicaba promove audiência pública para discutir má conservação de fios em postes Foto: Câmara de PiracicabaA Câmara Municipal de Piracicaba realiza na tarde desta terça-feira (10), a... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 09h38 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Câmara de PiracicabaA Câmara Municipal de Piracicaba realiza na tarde desta terça-feira (10), a partir das 14 horas, no Plenário “Francisco Antonio Coelho”, audiência pública para tratar da “má conservação e o abandono de cabos e fios pendurados nos postes de iluminação pública e energia elétrica em diversas vias do Município de Piracicaba”. Estão convocados para a audiência – solicitada pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante) por meio do requerimento 527/2025 – representantes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), da Secretaria Municipal de Administração e Governo, da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e da Procuradoria Geral. Estão também convidadas empresas que atuam no ramo de telecomunicações e a população em geral.

