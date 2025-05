Câmara de Sumaré aprova criação de política municipal de apoio às mães atípicas Foto: Câmara de SumaréOs vereadores de Sumaré aprovaram a criação da Política Municipal de Apoio... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 10h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Câmara de SumaréOs vereadores de Sumaré aprovaram a criação da Política Municipal de Apoio às Mães Atípicas. Batizada de “Cuidar de quem cuida”, a medida estabelece diretrizes e ações voltadas ao atendimento de mães responsáveis pelo cuidado de filhos com deficiência, síndromes, transtornos, doenças raras, autismo, dislexia, entre outras condições. A proposta foi apresentada pelo vereador Rodrigo Digão (União Brasil) e aprovada por unanimidade na sessão ordinária da última terça-feira (29). O texto do PL nº 279/2025 agora segue para sanção do Executivo.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Polícia Civil de SP investiga grupo de ódio que planejava ataque em show de Lady Gaga

Concurso da Rainha FAICI 2025 classifica 30 candidatas para a semifinal

Obras de recape avançam em vias de Piracicaba