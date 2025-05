Câmara de Sumaré aprova projeto que oferece suporte especializado a autistas Na sessão ordinária desta terça-feira (6), os vereadores de Sumaré aprovaram o Projeto de Lei... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 10h48 (Atualizado em 09/05/2025 - 10h48 ) twitter

Na sessão ordinária desta terça-feira (6), os vereadores de Sumaré aprovaram o Projeto de Lei nº 215/2025, que cria a “Escola de Gênios”, com a finalidade de prestar atendimento multidisciplinar e oferecer suporte especializado a crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a seus familiares. Apresentado pelo vereador Rai do Paraíso (Republicanos), o PL recebeu 20 votos favoráveis em plenário.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

